Новосибирск и Санкт-Петербург объединились в День памяти и скорби

В Новосибирске завершился культурный проект «Ленинград – Новосибирск. 900 дней братства», приуроченный ко Дню памяти и скорби.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, главным событием стало исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича сводным оркестром из музыкантов Новосибирска и Санкт-Петербурга под управлением Димитриса Ботиниса.

Концерт прошёл 22 июня в зале имени Каца — в том самом месте, где в 1942 году это произведение впервые прозвучало в Сибири.

Также в рамках проекта у концертного зала высадили «Сад Памяти» — представители двух городов посадили яблони как символ общей истории.

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