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общество

Новосибирск закупит спецтехнику на 500 млн рублей

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Для Новосибирска пройдет закупка спецтехники на 500 миллионов рублей.

Новосибирск направит 504 млн рублей на закупку 55 единиц спецтехники для содержания дорог. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Город приобретёт подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы, мини-погрузчики, бульдозеры, снегопогрузчики, фрезы и установки для укладки литого асфальта, способные работать в мороз.

Закупка проходит в четыре этапа, первый лот уже выставлен на торги. Новая техника поступит в этом году и поможет улучшить качество уборки и ремонта дорог.

Напомним, что за 35 млн рублей у вокзала «Новосибирск-Южный» отремонтируют аварийную лестницу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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