82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 июня, 11:51
пробки
4/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
23 июня, 11:51
пробки
4/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 10:24
общество

За нарушение правил охоты новосибирцам грозит штраф до 300 тыс рублей

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирской области предупредили о штрафах 300 тысяч рублей за нарушение правил охоты.

Как уточнили в региональном Минприроды, за незаконную охоту могут назначить как административное, так и уголовное наказание. Штрафы за охоту без разрешения составляют от 500 до 5 тыс рублей. За повторные нарушения — до 5 тыс рублей, а на особо охраняемых территориях — до 4 тыс рублей.

Если добыча нанесла крупный ущерб или велась на запрещённых животных, штраф может вырасти до 200 тыс рублей. При охоте группой лиц по сговору — до 300 тыс рублей. Также возможен запрет на охоту сроком до трёх лет.

Напомним, что новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности 23 июня

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.