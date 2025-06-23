За нарушение правил охоты новосибирцам грозит штраф до 300 тыс рублей

Жителей Новосибирской области предупредили о штрафах 300 тысяч рублей за нарушение правил охоты.

Как уточнили в региональном Минприроды, за незаконную охоту могут назначить как административное, так и уголовное наказание. Штрафы за охоту без разрешения составляют от 500 до 5 тыс рублей. За повторные нарушения — до 5 тыс рублей, а на особо охраняемых территориях — до 4 тыс рублей.

Если добыча нанесла крупный ущерб или велась на запрещённых животных, штраф может вырасти до 200 тыс рублей. При охоте группой лиц по сговору — до 300 тыс рублей. Также возможен запрет на охоту сроком до трёх лет.

Напомним, что новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности 23 июня