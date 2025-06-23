Новосибирцев ждет мощная магнитная буря в конце июня

Резкие геомагнитные колебания могут побеспокоить жителей Новосибирска.

С сегодняшнего дня сильная магнитная буря накроет Землю и продлится до конца месяца. По прогнозам ученых, пик геомагнитных возмущений ожидается 26-27 июня — до шести баллов по шкале активности.

В Новосибирске, как и по всей стране, наиболее опасными будут 24 и 25 июня — в эти дни возможны головные боли, скачки давления, бессонница и усталость, особенно у метеозависимых людей.

Врачи советуют заранее подготовиться: больше отдыхать и избегать стресса; пить воду и соблюдать легкую диету; снизить физическую и эмоциональную нагрузку; чаще бывать на свежем воздухе.

Специалисты предупреждают, что это будет одна из сильнейших магнитных бурь в этом году.

Напомним, что новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности 23 июня