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общество

Новосибирцев ждет мощная магнитная буря в конце июня

Фото: Сиб.фм

Резкие геомагнитные колебания могут побеспокоить жителей Новосибирска.

С сегодняшнего дня сильная магнитная буря накроет Землю и продлится до конца месяца. По прогнозам ученых, пик геомагнитных возмущений ожидается 26-27 июня — до шести баллов по шкале активности.

В Новосибирске, как и по всей стране, наиболее опасными будут 24 и 25 июня — в эти дни возможны головные боли, скачки давления, бессонница и усталость, особенно у метеозависимых людей.

Врачи советуют заранее подготовиться: больше отдыхать и избегать стресса; пить воду и соблюдать легкую диету; снизить физическую и эмоциональную нагрузку; чаще бывать на свежем воздухе.

Специалисты предупреждают, что это будет одна из сильнейших магнитных бурь в этом году.

Фото Новосибирцев ждет мощная магнитная буря в конце июня 2

Напомним, что новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности 23 июня

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Валерия Митрохина
Журналист

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