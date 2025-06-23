ТФОМС напоминает: чтобы отпуск не был испорчен - проверь актуальность своего полиса ОМС

Что нужно знать о получении медицинской помощи, планируя отпуск в России.

Собираясь в путешествие, вряд ли кто-то думает о том, что отпуск может быть омрачен неожиданной болезнью или даже травмой. Чтобы не стать заложником непредвиденных обстоятельств по причине собственной неосмотрительности Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области напоминает жителям региона о необходимости перед поездкой в отпуск проверить действительность и актуальность своего медицинского полиса.

Каждый застрахованный должен знать о том, что полис ОМС действует на всей территории России и при наступлении страхового случая медицинская помощь в рамках базовой программы государственных гарантий в любом регионе должна быть оказана бесплатно.

На сегодняшний день многие застрахованные вместо бумажного имеют цифровой полис ОМС. Что предъявлять в этом случае в медицинской организации?

Для получения бесплатной медицинской помощи достаточно иметь выписку о полисе, получить которую можно в своей страховой медицинской организации или на портале госуслуг, а предъявить выписку можно будет на экране смартфона или в распечатанном виде.

Что касается имеющихся на руках бумажных и пластиковых полисов, то все они являются действующими, но принимаются в медицинских организациях при обслуживании пациентов только в том случае, если содержат актуальные данные – фамилию, имя, отчество и дату рождения. Вот на это следует обратить особое внимание! Не забывайте, что ваш полис ОМС напрямую привязан к паспортным данным. Так что перед поездкой неплохо было бы убедиться в том, что ваш полис действующий.

Если вы давно не обращались к врачами у вас возникли сомнения в действии вашего полиса ОМС, то проверить его можно самостоятельно по своим паспортным данным, зайдя на сайт Территориального фонда ОМС Новосибирской области в раздел «Проверка полиса ОМС».

Если полис действующий, то программа выдаст список данных, включая наименование страховой компании, в которой гражданин застрахован.

Если же полис найден не будет, то необходимо незамедлительно обратиться в страховую компанию для уточнения персональных данных.

К сожалению, не редкость, когда в самый нужный момент, когда требуется безотлагательная медицинская помощь вдали от дома, полиса ОМС при себе не оказывается.

В любом регионе получить срочную экстренную помощь можно и без полиса ОМС. При потере сознания, болях в сердце, травме и прочих неотложных состояниях любая медицинская организация, работающая в системе ОМС, обязана будет оказать помощь.

Но если в помощи все же отказали, то и тогда отчаиваться не стоит. Застрахованному по ОМС даже вдали от дома есть к кому обратиться со своей проблемой.

Прежде всего, идем к заведующему отделения или к главному врачу медицинской организации с заявлением. Либо обращаемся на горячую линию своей страховой медицинской организации. Ее телефон указан на полисе ОМС и на портале Госуслуг в личном кабинете застрахованного. В крайнем случае обращайтесь в местный территориальный фонд обязательного медицинского страхования или на телефон горячей линии ОМС Новосибирской области.