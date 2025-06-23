В Минсельхозе Новосибирской области не ожидают роста цен на хлеб из-за зерна

Стало известно, повысят ли цену на хлеб в Новосибирской области.

Несмотря на прогнозы о возможном подорожании хлеба в России уже с июля, в Минсельхозе Новосибирской области заявили, что отпускные цены на зерно и овощи у местных производителей остаются стабильными.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, стоимость пшеницы третьего класса на протяжении трёх лет держится на уровне около 11 тысяч рублей за тонну.

«По овощной группе также цены не поднимаются. А уже о том, что происходит на полках магазинов надо вопрос задавать уже переработчикам, упаковщикам, логистам, тем же самым торговым сетям, которые делают наценки», — добавил он.

Хлебопеки также отмечают, что основное влияние на себестоимость хлеба оказывают коммунальные тарифы, зарплаты и издержки доставки, а не стоимость муки, на которую приходится лишь 18-20% от общей суммы. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Напомним, что помидоры в Новосибирске за два года подорожали на 30%