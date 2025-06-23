В Новосибирске климатолог заявил об оранжевом уровне погодной опасности

В Новосибирске ожидается опасная погода от аномальной жары до проливных дождём с градом.
Как пояснил Сиб.фм климатолог Алексей Непомнящих, совокупность погодных условий, когда на территории одновременно аномальная жара и осадки, характеризуется оранжевым уровнем опасности.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается жара до +30-35 градусов, а в понедельник и вторник возможен ливень с градом. Возможно усиление ветра.
«Оранжевый уровень опасности означает, что на территории региона наблюдаются или прогнозируются аномальные явления, интенсивность которых может привести к ЧП или стихийным бедствиям. При этом каждое из явлений не опасно, только в сочетании», – говорит Алексей Непомнящих.
Ранее Сиб.фм рассказывал о прогнозе погоды на июнь.