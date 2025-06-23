В Новосибирске показали кадры могилы Юрия Шатунова в годовщину смерти

Режиссер из Новосибирска Дмитрий Кабанов опубликовал фотографии могилы и памятника Юрия Шатунова.

Новосибирский режиссер работает над документальным фильмом о кладбищах, традициях погребений и известных захоронениях. Одним из объектов интереса Дмитрия Кабанова стала могила умершего равно три года назад — 23 июня 2022 года Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов — популярный в 1990-е эстрадный певец, солист группы «Ласковый май» исполнитель хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь».

Певец родился в 1973 году в Кумертау, в 11 остался без матери, отец не занимался воспитанием ребенка, мальчик попал в детский дом. В 1986 году он знакомится с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и записывает первые песни.

Молодым музыкантом заинтересовался музыкальный продюсер Андрей Разин в 1988 году. Группа очень быстро получила всесоюзную известность и огромный успех. Однако в 1991 молодой человек уходит из группы и начинает сольную карьеру с песнями «Ласкового мая».

Музыкант длительное время продолжал сольную карьеру. Однако его жизнь оборвал инфаркт 23 июня 2022 года. Врачи несколько часов боролись за жизнь певца, однако, не смотря на борьбу врачей за жизнь звезды, Юрий Шатунов скончался. Ему было 48 лет.

Ранее Сиб.фм рассказывал о новосибирском режиссере, который снимает фильм про могилы.