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В Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Новосибирец продает портрет Шатунова за 50 000 рублей.

Пользователь одной из онлайн-площадок по размещению объявлений продает портрет с подписью исполнителя «Белых роз» за 50 000 рублей. Имя пользователя — Роман Косицын.

«Портрет, с оригинальной подпесью Юрия Шатуного», — озаглавил объявление Роман (орфография и пунктуация автора сохранена прим.ред.)

Напомним, Юрий Шатунов — знаменитый певец, солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.

Музыкант умер ровно три года назад, 23 июня 2022 года от обширного инфаркта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о новосибирском режиссере, который снимает фильм про могилы Шатунова, Децла и Жириновского.

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Александр Борисов
журналист

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