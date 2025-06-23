В Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Новосибирец продает портрет Шатунова за 50 000 рублей.

Пользователь одной из онлайн-площадок по размещению объявлений продает портрет с подписью исполнителя «Белых роз» за 50 000 рублей. Имя пользователя — Роман Косицын.

«Портрет, с оригинальной подпесью Юрия Шатуного», — озаглавил объявление Роман (орфография и пунктуация автора сохранена прим.ред.)

Напомним, Юрий Шатунов — знаменитый певец, солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.

Музыкант умер ровно три года назад, 23 июня 2022 года от обширного инфаркта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о новосибирском режиссере, который снимает фильм про могилы Шатунова, Децла и Жириновского.