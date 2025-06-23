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Авто

В Новосибирске продают редкий Mercedes 1961 года за 16,5 млн рублей

Фото: сайт объявлений автомобилей

За 16,5 миллионов рублей выставили на продажу редкий Mercedes 1961 года.

Машина полностью отреставрирована, оснащена трехлитровым двигателем на 180 л. с., имеет пробег всего 20 603 км и двух владельцев по документам.

Всего было выпущено чуть более трех тысяч таких автомобилей, в мире сохранилось около 200 экземпляров. Сейчас эта модель считается коллекционной и может использоваться в ежедневной эксплуатации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области продают особняк с пирсом за 80 млн рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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