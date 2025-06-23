В Новосибирске продают редкий Mercedes 1961 года за 16,5 млн рублей

За 16,5 миллионов рублей выставили на продажу редкий Mercedes 1961 года.

Машина полностью отреставрирована, оснащена трехлитровым двигателем на 180 л. с., имеет пробег всего 20 603 км и двух владельцев по документам.

Всего было выпущено чуть более трех тысяч таких автомобилей, в мире сохранилось около 200 экземпляров. Сейчас эта модель считается коллекционной и может использоваться в ежедневной эксплуатации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области продают особняк с пирсом за 80 млн рублей.