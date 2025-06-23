В Новосибирске женщина получила девять лет колонии за попытку сбыта наркотиков через тайники

В Новосибирске девять лет колонии получила женщина за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Кировский районный суд Новосибирска приговорил 37-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков.

Женщина вместе с сообщником, личность которого не установлена, приобрела запрещённые вещества и заложила 19 тайников в Кировском районе. Однако завершить преступление она не успела — её задержала полиция, наркотики были изъяты.

Суд признал женщину виновной по 19 эпизодам и назначил ей наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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