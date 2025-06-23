В Новосибирской области пересчитают стоимость жилья

Стоимость жилья в регионе будет рассчитываться по новым правилам.

С третьего квартала 2025 года в Новосибирской области начнёт действовать новый порядок расчёта стоимости жилья. Соответствующий проект разработало Министерство строительства РФ.

Согласно документу, размещённому на портале проектов нормативных правовых актов, норматив стоимости одного квадратного метра вырастет на 3460 рублей — с 114 189 до 117 649 рублей. Эти показатели применяются при расчёте льгот и мер господдержки, включая программы переселения из аварийного жилья.

Самый высокий норматив в Сибирском федеральном округе установят в Республике Алтай — 156 797 рублей за «квадрат», самый низкий — в Кемеровской области (102 791 рубль). Между тем, рыночные цены в Новосибирске заметно выше. По данным сервиса «Мир квартир», в мае средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 162 929 рублей.