За 35 млн рублей у вокзала «Новосибирск-Южный» отремонтируют аварийную лестницу

У вокзала «Новосибирск-Южный» отремонтируют лестницу.

В Новосибирске отремонтируют аварийную лестницу у вокзала «Новосибирск-Южный». Стоимость работ составит более 35 млн рублей. Подрядчика выберут по конкурсу.

Уточняется, что по проекту предстоит разобрать старую конструкцию и часть подпорной стены, построить новую лестницу, установить пандусы, наклонный подъёмник и дублирующий спуск. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Напомним, что в Новосибирске вновь ведутся поиски подрядчика для ремонта моста возле Экспоцентра