Банки улучшают условия по краткосрочным депозитам

Об улучшении условий по вкладам в рублях на короткий срок сообщает ВТБ. Ставка на срок 2 месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. У тех, кто готов действовать быстро и решительно, есть возможность получить повышенный процент, не «замораживая» средства на длительный период», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.