82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:34
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:34
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
сегодня 14:54
общество

Банки улучшают условия по краткосрочным депозитам

Фото freepik.com, автор @jcomp

Об улучшении условий по вкладам в рублях на короткий срок сообщает ВТБ. Ставка на срок 2 месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. У тех, кто готов действовать быстро и решительно, есть возможность получить повышенный процент, не «замораживая» средства на длительный период», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.