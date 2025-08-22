Бугринский мост в Новосибирске стал местом массового нарушения скоростного режима

Стационарный комплекс фотовидеофиксации, установленный на Бугринском мосту, с 19 августа зафиксировал 933 случая превышения скорости.

По данным ГКУ НСО ЦОДД, ранее мобильный комплекс фиксировал здесь рекордную скорость в 175 км/ч, что почти в три раза превышает установленные ограничения.

В ведомстве напомнили, что с начала 2025 года в России действуют новые штрафы за нарушения скоростного режима. За превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф в размере 750 рублей, за превышение на 40-60 км/ч — от 1500 до 2250 рублей, а за превышение более чем на 80 км/ч — 7500 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

В связи с этим автомобилистов призывают соблюдать установленные ограничения скорости, чтобы избежать административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Искитимском районе Новосибирской области завершен ремонт дороги.