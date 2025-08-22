Дефицит кадров вызвал задержку доставки пенсий в Новосибирской области

Депутат Госдумы Александр Аксёненко считает, что для кардинального решения проблемы необходимо повышать зарплаты почтовым работникам.

В Новосибирской области резко сократилось количество отделений и сотрудников «Почты России». Об этом журналистам Сиб.фм сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александр Аксёненко.

По словам парламентария, госкомпания, частные операторы не идут в деревни и сёла, и в результате сокращения государственной почты люди остаются без почтового сообщения. Это особенно тяжело сказывается на пожилых людях, для которых почта зачастую является единственным способом получить пенсию и оплатить коммунальные услуги.

После обращения депутата в прокуратуру Новосибирской области в отделении по адресу улица Часовая, 17 были восстановлены две сокращенные штатные единицы, что позволило жителям своевременно получать пенсионные выплаты.

Однако, по мнению парламентария, для кардинального решения проблемы необходимо повышать зарплаты почтовым работникам.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские почтальоны за полгода отправили более 24 миллионов писем.