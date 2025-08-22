82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:35
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:35
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
сегодня 12:32
общество

Локации «Технопрома» получили имена в честь великих российских ученых

Фото: Международный форум и выставка технологического развития

В этом году международный научно-технологический форум «Технопром» увековечивает память выдающихся российских ученых, назвав в их честь все конференц-залы. Так, зал пленарных заседаний получил имя И.В. Курчатова, отца советского атомного проекта, а зал №1 назван в честь отца Академгородка академика Лаврентьева.

Остальные конференц-залы получили имена академика Сахарова, Софьи Ковалевской, Сергея Королева, Петра Капицы, Энгельгардта, Ляпунова, Семенова-Тян-Шаньского, Ломоносова, Марчука, Попова, Харитона, Коптюга и Менделеева.

Фото Локации «Технопрома» получили имена в честь великих российских ученых 2

«Эти имена – не только дань памяти, но и напоминание о том, что научные достижения всегда строятся на прочном фундаменте знаний, опыта и вдохновения», – говорится на сайте форума.

Форум «Технопром», напомним, пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа и обещает стать настоящей площадкой для обсуждения ключевых вопросов науки, образования и промышленности. Темой форума в этом году станет: «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».

Фото Локации «Технопрома» получили имена в честь великих российских ученых 3

Программа форума уже опубликована онлайн – будущие посетители могут заранее выбрать наиболее интересные лично им секции, лекции и презентации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.