Миколог из Новосибирска объяснила, куда пропали все грибы летом 2025 года

Миколог из Новосибирска Татьяна Бульонкова рассказала «Горсайту», что причиной практически полного отсутствия грибов летом 2025 года стала аномальная погода. Неимоверная жара, которая стояла весь июнь, привела к тому, что грибница под землёй могла просто высохнуть. Даже последующие дожди не гарантируют, что она восстановится.



Учёный подтвердила, что грибов нет практически никаких — не только съедобных, но и несъедобных. Непродолжительный рост в конце июня — начале июля был быстро сгублен жарой, которую смогли пережить лишь самые выносливые лисички, сыроежки и шампиньоны в небольших количествах. Волны популярных болетовых — белых, подберёзовиков и маслят — жители так и не дождались.



Бульонкова пояснила, что жара без прохладных ночей вообще не способствует плодоношению. Природа демонстрирует свой цикличный характер: после урожайного 2024-го и рекордного 2020-го наступил закономерный неурожайный период.

