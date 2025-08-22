82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:35
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:35
пробки
4/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
сегодня 10:00
общество

Миколог из Новосибирска объяснила, куда пропали все грибы летом 2025 года

Фото: unsplash.com

Причиной практически полного отсутствия грибов стала аномальная погода.

Миколог из Новосибирска Татьяна Бульонкова рассказала «Горсайту», что причиной практически полного отсутствия грибов летом 2025 года стала аномальная погода. Неимоверная жара, которая стояла весь июнь, привела к тому, что грибница под землёй могла просто высохнуть. Даже последующие дожди не гарантируют, что она восстановится.

Учёный подтвердила, что грибов нет практически никаких — не только съедобных, но и несъедобных. Непродолжительный рост в конце июня — начале июля был быстро сгублен жарой, которую смогли пережить лишь самые выносливые лисички, сыроежки и шампиньоны в небольших количествах. Волны популярных болетовых — белых, подберёзовиков и маслят — жители так и не дождались.

Бульонкова пояснила, что жара без прохладных ночей вообще не способствует плодоношению. Природа демонстрирует свой цикличный характер: после урожайного 2024-го и рекордного 2020-го наступил закономерный неурожайный период.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские грибники начали активно собирать урожай лисичек.

#Новосибирская область #урожай #грибы
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.