Неизвестный с перцовым баллончиком ограбил рок-группу в Новосибирске

Один из музыкантов получил серьезное повреждение и был госпитализирован.

В Новосибирске накануне концерта рок-группы Black Sonic Pearls произошло чрезвычайное происшествие. Как рассказал фронтмен группы Арсений Бородин в своем телеграм-канале, неизвестный мужчина ворвался к ним на репетицию, распылил газ из баллончика и, похитив дорогостоящее музыкальное оборудование, скрылся.

Более того, в момент нападения в помещении находились не только музыканты, но и маленькие дети. Один из участников группы получил серьезное повреждение и был госпитализирован. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия.



После инцидента Арсений Бородин обратился к поклонникам с эмоциональным заявлением:

«То, что произошло, — это ужасно и непостижимо. Самое страшное, что рядом оказались дети. Но завтра концерт состоится. Я выйду на сцену ради вас, ради детей, которые верят в добро, и ради всех, кто верит в музыку. Музыка должна объединять, а не пугать».

Несмотря на случившееся, артист заверил, что концерт состоится, как и планировалось. На момент публикации в пресс-службе МВД не ответили на запрос Сиб.фм. При получении обратной связи материал будет дополнен.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мужчина напал на подростка.