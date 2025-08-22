Новосибирские музыканты ответили на цензуру наркотиков и ненависти от Роскомнадзора

Музыкальные лейблы спешно стирают со своих площадок песни с упоминанием наркотиков, оскорбительных слов в отношении полицейских, афроамериканцев и других социальных групп и рас. Связано это с требованиями Роскомнадзора, запрещающими пропаганду наркотиков и разжигание ненависти. Так, уральский хип-хоп дуэт АК-47 уже перезаписал культовый дебютный альбом Berezovskiy без мата, слова «нигга», упоминаний наркотиков и способов их употребления. На это обратил внимание автор издания The Flow Кирилл Бусаренко. Теперь в песнях слово «прущих» заменено на «покруче», «дури» на «бури», «движухи» на «шавухи», теперь в них не найти слова «нигга». Штрафные санкции к нарушителям начнут применять уже с 1 сентября.

Сиб.фм обсудил с новосибирскими музыкантами последствия такого вмешательства государства в творчество. Повлияет ли оно на российское общество и музыкальную сферу позитивно, или, как и многие запреты, лишь подогреет интерес к тому, с чем борется Роскомнадзор.

«О новых требованиях я узнал вчера, уже начал чистку: удалил более десятка песен нашего лейбла. Я думаю, что новые требования Роскомнадзора сработают лишь в положительную сторону. Сам я — сторонник здорового образа жизни и всегда был против наркотиков. Надеюсь, что запреты не подогреют интерес молодого поколения, но время покажет», — говорит музыкальный продюсер из Новосибирска Юрий Турцев.

Хип-хоп исполнитель из столицы Сибири Константин Дядя Костя Левин считает, что далеко не каждая песня с упоминанием наркотиков является их пропагандой.

«Артисты рассказывают о своем опыте употребления запрещенных веществ по-разному. Здесь важен контекст: если человек говорил, что ему стало плохо, что он больше так не поступит, что это путь в никуда (а так и есть) — не считаю нужным удалять такие треки. Если же в песне говорится, что это кайфово, то такие треки лучше удалять. По поводу оскорбления полиции в песнях: конкретно я, мне 35 лет, воспитывался в атмосфере ненависти к правоохранительных органам. Не помню, откуда это пошло, но это имело место. Но я считаю, что за последние годы полиция в целом изменилась в лучшую сторону. Конечно, остались взяточники и негодяи, от них никуда не деться, но их в разы меньше, чем раньше. Думаю, что силовики заслуживают наше уважение. Отмечу, что в моих треках никогда не было ни пропаганды наркотиков, ни разжигания ненависти. Так что чистку проводить не придётся», — сказал Сиб.фм Дядя Костя.

