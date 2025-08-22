Приходи на матч ФК «Сибирь» уже в это воскресенье - 24 августа!

Дорогие болельщики, настоящие фанаты футбола и все, кто неравнодушен к ярким спортивным эмоциям! Уже совсем скоро, в это воскресенье — 24 августа в 15:00, на стадионе «Спартак» состоится матч между нашей «Сибирью» и футбольным клубом «Динамо» из Кирова! Поддержка родных трибун обязательно поможет нашей команде заработать домашнюю победу и продолжить движение вверх по турнирной таблице.

За час до матча вас ждет развлекательная программа с музыкой и ведущим, выставка эксклюзивных машин от организаторов фестиваля «Гараж 1251», панна-футбол, вкусная еда и возможность приобрести фирменную атрибутику футбольного клуба «Сибирь».

Билеты можно приобрести на сайте клуба, в телеграм-канале ФК «Сибирь» или в кассах стадиона за 2 часа до игры.

Все на футбол 24 августа, стадион «Спартак», начало программы в 14:00.

0+

Реклама АНО «ФК «Сибирь» ИНН 5407975169 Erid:2W5zFJyr9K6