82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:36
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
82.76% -1.2
сегодня
22 августа, 15:36
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 80.25 | eur 93.50
сегодня 12:48
общество
На правах рекламы реклама

Приходи на матч ФК «Сибирь» уже в это воскресенье - 24 августа!

Фото АНО «ФК «Сибирь»

Дорогие болельщики, настоящие фанаты футбола и все, кто неравнодушен к ярким спортивным эмоциям! Уже совсем скоро, в это воскресенье — 24 августа в 15:00, на стадионе «Спартак» состоится матч между нашей «Сибирью» и футбольным клубом «Динамо» из Кирова! Поддержка родных трибун обязательно поможет нашей команде заработать домашнюю победу и продолжить движение вверх по турнирной таблице.

За час до матча вас ждет развлекательная программа с музыкой и ведущим, выставка эксклюзивных машин от организаторов фестиваля «Гараж 1251», панна-футбол, вкусная еда и возможность приобрести фирменную атрибутику футбольного клуба «Сибирь».

Фото Приходи на матч ФК «Сибирь» уже в это воскресенье - 24 августа! 2

Билеты можно приобрести на сайте клуба, в телеграм-канале ФК «Сибирь» или в кассах стадиона за 2 часа до игры.

Все на футбол 24 августа, стадион «Спартак», начало программы в 14:00.

0+

Реклама АНО «ФК «Сибирь» ИНН 5407975169 Erid:2W5zFJyr9K6

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.