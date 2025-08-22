82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:42
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:42
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 18:26
общество

Скончался певец Ярослав Евдокимов, исполнивший народный хит "Фантазер"

Фото: группа VK певца Ярослава Евдокимова

Любимого народом певца не стало сегодня в пятницу, 22 августа, последнее время он лечился в Италии.

На 79-м году жизни скончался известный эстрадный певец Ярослав Евдокимов, исполнитель легендарного хита «Фантазер». По информации телеграм-канала SHOT со ссылкой на официальное сообщество артиста в соцсетях, его сердце остановилось 22 августа.

Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Последний год певец провел за границей, где проходил лечение. В прощальном посте от лица музыканта его поклонников поблагодарили за теплые слова и поддержку, которые все это время помогали артисту.

Ярослав Евдокимов оставил богатое творческое наследие и был удостоен высоких званий. Он являлся Народным и Заслуженным артистом Белорусской ССР, а также Заслуженным артистом Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм писал о предстоящем концерте в Новосибирске, который будет посвящен памяти ушедшего из жизни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.