Скончался певец Ярослав Евдокимов, исполнивший народный хит "Фантазер"

Любимого народом певца не стало сегодня в пятницу, 22 августа, последнее время он лечился в Италии.

На 79-м году жизни скончался известный эстрадный певец Ярослав Евдокимов, исполнитель легендарного хита «Фантазер». По информации телеграм-канала SHOT со ссылкой на официальное сообщество артиста в соцсетях, его сердце остановилось 22 августа.

Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь. Последний год певец провел за границей, где проходил лечение. В прощальном посте от лица музыканта его поклонников поблагодарили за теплые слова и поддержку, которые все это время помогали артисту.

Ярослав Евдокимов оставил богатое творческое наследие и был удостоен высоких званий. Он являлся Народным и Заслуженным артистом Белорусской ССР, а также Заслуженным артистом Российской Федерации.

