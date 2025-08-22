Сквер имени Бугакова в Новосибирске благоустраивают частями — первая очередь будет готова в октябре

Обустройство сквера имени Юрия Бугакова, расположенного на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова, планируется завершить к осени 2025 года. Этот проект является одним из самых крупных в Новосибирске в текущем году.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично проконтролировали ход работ.

Новый сквер станет современным общественным пространством с удобными площадками для отдыха, спорта и досуга, призванным преобразить густонаселенный район города. По словам мэра Максима Кудрявцева, создание сквера является частью концепции "Город без окраин", направленной на развитие парковых зон во всех районах Новосибирска. В текущем году благоустраиваются 11 зеленых зон, включая парк «Чемской берег» и сквер на улице Демакова.

Инициатива создания сквера имени Юрия Федоровича Бугакова, почетного гражданина Новосибирской области, принадлежит депутатам Законодательного собрания. Проект был поддержан губернатором и стартовал в 2022 году.

Первоначальный проект был расширен, включив установку пожарного гидранта и организацию проезда для спецтехники. Губернатор Андрей Травников отметил сложность проекта из-за геологических особенностей участка и необходимости переноса инженерных коммуникаций, подчеркнув важность слаженной работы всех участников для своевременного и качественного завершения строительства.

Помимо этого, в Октябрьском районе продолжается озеленение Сквера Героев Донбасса, благоустройство которого началось в прошлом году. Администрация района также планирует благоустроить прилегающую территорию.