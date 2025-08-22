Сотни новых бюджетных мест открылись в колледжах Новосибирской области

Министр отметила, что объемы контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования ежегодно увеличиваются, вводятся новые профессии и специальности, причем наибольшее количество бюджетных мест выделено программам технической направленности. «Контрольные цифры приема формируются на основе прогноза региональной кадровой потребности, также учитывается количество выпускников школ. В этом году на обучение по программам среднего профессионального образования выделено 13 514 бюджетных мест – на 431 место больше, чем в прошлом году. Из них наибольшее количество – на технические науки, здравоохранение, сельское хозяйство и образование», – подчеркнула Мария Жафярова.



Приемная кампания стартовала 20 июня, и на сегодняшний день практически все бюджетные места уже закрыты. Заявления по программам без вступительных испытаний принимались до 15 августа, со вступительными испытаниями – до 10 августа. При наличии в учреждении свободных мест прием документов может быть продлён до 25 ноября. Самыми популярными специальностями, по которым отмечен наиболее высокий конкурс, стали графический дизайн, информационные системы и программирование, геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, производство и обслуживание авиационной техники.



«За последние 10 лет было введено более 100 новых профессий и специальностей, таких как графический дизайнер, мехатроника и мобильная робототехника, металлургия цветных металлов, эксплуатация беспилотных авиационных систем, – отметила Мария Жафярова. – Это связано с востребованностью на рынке труда, изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах».



Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер отметил высокий интерес абитуриентов к образовательным организациям, объединенным в кластер «Информационные технологии» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В среднем, конкурс составил 10 человек на место, зачислено более 6 тысяч студентов, а самой популярной стала специальность «Информационные системы и программирование».



Михаил Ермолаев, директор Новосибирского технологического колледжа питания, подчеркнул, что выпускники 9-х и 11-х классов не теряют интереса и к классическим специальностям. Так, по специальности «Повар-кондитер» в этом году в колледже зафиксирован конкурс 5 человек на место, часть абитуриентов – медалисты.