Спецназ ГУ ФССП и приставы провели рейд по розыску должников в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы-исполнители совместно с бойцами спецназа Главного управления ФССП России по региону провели масштабный рейд по розыску должников.

Местом проведения операции был выбран частный сектор микрорайона Лесоперевалка в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальной группе ФССП по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Выбор локации был не случайным: по нескольким адресам на этой территории зарегистрировано около сотни человек, относящихся к одной из этнических групп. По данным ведомства, многие из них являются злостными неплательщиками штрафов ГИБДД. В отношении этих граждан было возбуждено более 1000 исполнительных производств на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

В ходе рейда правоохранители произвели 11 арестов имущества. В числе прочего был арестован автомобиль марки BMW, а также различная бытовая техника. Эффект от мероприятий оказался моментальным: уже спустя несколько часов после проведения операции должники добровольно погасили более 250 тысяч рублей задолженности.

Подобные рейды проводятся в Новосибирской области на регулярной основе для обеспечения исполнения судебных решений. Напомним, что проверить наличие или отсутствие задолженности можно на официальном сайте ФССП России или через личный кабинет на портале Госуслуги.

