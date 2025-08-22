Суд обязал ТУАД обеспечить уличное освещение на трассах в Куйбышевском районе

Суд вынес решение, согласно которому управление автодорог региона должно установить уличное освещение на нескольких опасных участках трасс в Куйбышевском районе.

Решение было вынесено по иску прокуратуры, потребовавшей обеспечить безопасность граждан.

Куйбышевский районный суд удовлетворил административный иск межрайонного прокурора. Иск был подан в защиту прав неопределенного круга лиц к Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД) и Министерству транспорта региона.

Поводом для разбирательства стала проверка, в ходе которой прокуратура выявила отсутствие стационарного освещения на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта на трех участках автодорог: К-23 «Барабинск-Куйбышев» (9км + 589м и 9км + 981м) и К-0.4 «Куйбышев-Северное» (3км + 893м). Ранее ведомство уже вносило в ТУАД представления об устранении нарушений, но они были проигнорированы.

Суд постановил обязать ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» за свой счет обустроить освещение на указанных объектах. На выполнение работ учреждению отведен срок до 31 декабря 2027 года.

На момент публикации новости в редакцию Сиб.фм еще не поступило ответа на запрос, который был направлен в ТУАД для получения комментариев по этому делу.

