Труппа Дженнифер Лопес везет в Новосибирск жгучее аргентинское шоу!

7 октября в 19:00 кинотеатр имени Маяковского превратится в эпицентр аргентинской культуры – на сцену выйдет легендарный коллектив Los Potros Malambo с новой программой "FREEDOM" (Свобода). Это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир страстных ритмов, виртуозной хореографии и неукротимой энергии.

"FREEDOM" – это больше, чем танец. Это взрыв эмоций, история аргентинской души и незабываемое шоу, которое останется в памяти навсегда.

Los Potros Malambo – не просто танцоры, а живая легенда Аргентины. Они участвовали в шоу Дженнифер Лопес "Q'Viva: The Chosen". Работали с Cirque du Soleil и выступали на лучших сценах от США до Китая. Их шоу "Pura Sangre" и "Go Malambo" собирали аншлаги в России и Европе.

Маламбо – древний аргентинский танец, который исполняют только мужчины. Это символ силы, ловкости и духа гаучо – аргентинских ковбоев. В него входят жоглирование боло, которое танцоры мастерски вращают в такт музыке, сапатео (ритмичные удары каблуками, создающие огненную перкуссию), а также смесь фламенко, латиноамериканских ритмов и даже танго.

На сцене – двенадцать профессионалов, чья слаженность и мощь завораживают. Их выступление -это не просто танец, а театр эмоций: от яростной экспрессии до лирических пауз.

Шоу сопровождает ансамбль музыкантов: барабаны, гитары, народные инструменты создают аутентичную атмосферу пампасов. А визуальные эффекты и свет делают каждый номер еще более зрелищным.

Это шоу для тех, кто любит зажигательные ритмы и необычные танцы, для ценителей этнической культуры и зрелищных перформансов, для всех, кто хочет получить заряд адреналина и эмоций.

7 октября 2025, Начало: 19:00, Кинотеатр имени Маяковского

Билеты уже в продаже.

Количество мест ограничено – успевайте забронировать лучшие места!

Не пропустите – Новосибирск ждет настоящую свободу ритма!

Категория 12+

