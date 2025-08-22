82.76% -1.2
вчера 16:11
общество

Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной до 1 сентября

Фото: СИБ.ФМ

Такое решение связано с проведением фестиваля науки и искусства «ТехноАрт».

С 29 по 31 августа в Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет фестиваль науки и искусства «ТехноАрт», который соберет тысячи участников. В связи с этим введены временные ограничения движения и парковки транспорта, сообщили в мэрии областного центра.

Ограничения движения:

— С 06:00 28 августа до 18:00 1 сентября движение транспорта будет прекращено на участке ул. Ленина от ул. Советской до ул. Урицкого. Объезд будет организован по дорогам общего пользования.

Ограничения парковки:

— С 06:00 27 августа до 22:00 1 сентября запрещена парковка транспорта по адресу: ул. Ленина, 10.

Кроме того, в зоне проведения фестиваля запрещено передвигаться на роликах, электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и других аналогичных средствах. Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что учёные Академгородка смогут добраться на «Технопром-2025» на дополнительной электричке.

#дороги #Новосибирск #перекрытие
0
Элина Тихая
Журналист

