В Новосибирске прокуратура проверила строительство двух поликлиник по нацпроекту

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела выездную проверку хода строительства двух новых поликлиник.

Объекты возводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и расположены на улице Виктора Уса (поликлиника № 22) и на Краснодарской улице (поликлиника № 13).

По данным надзорного ведомства, текущая готовность сооружений оценивается в 40% и 60% соответственно. Согласно установленным планам, подрядчики обязаны полностью завершить все работы и сдать медицинские учреждения до конца 2025 года.

По итогам проведенной проверки районный прокурор вынес официальные предостережения субподрядным организациям. В документе emphasized недопустимость срыва утвержденных сроков сдачи объектов.

Отмечается, что это не первая проверка на данных стройплощадках. Ранее прокуратура уже совместно с Госстройнадзором проводила мониторинг и применяла меры реагирования для недопущения нарушений.

