вчера 22:41
общество

В Новосибирске с 1 сентября поменяют правила для проведения собраний в домах

Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска

Новые правила для новосибирских собственников жилья начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября 2025 года в процедуре проведения общих собраний собственников жилья произойдут значимые изменения. Об этом пишет издание "ЧС-Инфо".

Согласно приказу Минстроя №266/пр, протоколы собраний будут получать уникальные идентификаторы из ГИС ЖКХ, а электронные версии документов оформляться в XML-формате с автоматическим преобразованием в PDF.

Ключевое новшество — обязательное указание СНИЛС в бюллетенях для голосования. Физическим лицам упростили регистрацию: вместо номера квартиры теперь достаточно ФИО, паспортных данных и контактов. Также введены жесткие сроки оформления протоколов: письменные версии — 10 дней, электронные — 24 часа.

Повестка дня теперь должна содержать стандартные формулировки: "Постановили", "Решили" и т. д. К протоколу прилагается реестр участников с указанием долей собственности и необходимых персональных данных.

Передача документов в жилищную инспекцию также изменилась: при очном голосовании управляющие компании должны отправлять бумаги в течение 5 дней, а инициаторы — за 10 дней. Онлайн-собрания автоматически передают данные через ГИС ЖКХ.

Ранее Сиб.фм писал о планах по сносу более 500 незаконных киосков в Новосибирске.

0
Денис Дычаковский
Журналист

