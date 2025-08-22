В Новосибирской области в железной времянке продавали поддельные сигареты

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области пресекла масштабную незаконную торговлю немаркированными сигаретами.

Поводом для проведения проверки стало обращение местного жителя.

В ходе инспекции в одном из магазинов рабочего поселка Колывань было обнаружено крупное склад немаркированной табачной продукции, предназначавшейся для последующей реализации. В сотрудничестве с правоохранительными органами прокуроры изъяли более 7 тысяч пачек сигарет, рыночная стоимость которых оценивается в сумму свыше 900 тысяч рублей.

На основании материалов, собранных прокуратурой, следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере). В настоящее время прокуратура осуществляет контроль за дальнейшим ходом расследования.

