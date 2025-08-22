82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:44
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:44
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 21:26
проиcшествия

В Новосибирской области в железной времянке продавали поддельные сигареты

Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области пресекла масштабную незаконную торговлю немаркированными сигаретами.

Поводом для проведения проверки стало обращение местного жителя.

В ходе инспекции в одном из магазинов рабочего поселка Колывань было обнаружено крупное склад немаркированной табачной продукции, предназначавшейся для последующей реализации. В сотрудничестве с правоохранительными органами прокуроры изъяли более 7 тысяч пачек сигарет, рыночная стоимость которых оценивается в сумму свыше 900 тысяч рублей.

На основании материалов, собранных прокуратурой, следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере). В настоящее время прокуратура осуществляет контроль за дальнейшим ходом расследования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что прокуратура проверяет инцидент с падением дерева на остановку в новосибирском Затоне.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.