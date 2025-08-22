82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:44
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 03:44
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 16:27
проиcшествия

Жительница Новосибирска пойдет под суд за гибель дочери

Фото: Сиб.фм

В Дзержинском районном суде Новосибирска начато производство по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей пятилетней дочери, которая выпала с балкона пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, трагический инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня в доме на улице Бориса Богаткова. Мать оставила ребёнка без присмотра, уйдя из квартиры. В её отсутствие девочка забралась на скамейку на балконе, с которого было открыто окно, не удержала равновесие и упала. В результате падения ребёнок получил смертельные травмы и скончался на месте.

Предварительное слушание по делу назначено на 28 августа. Информация об этом поступила от пресс-службы судебного ведомства области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске мужчину осудили на 8 лет колонии за смертельное ранение в ходе конфликта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.