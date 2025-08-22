Жительница Новосибирска пойдет под суд за гибель дочери

В Дзержинском районном суде Новосибирска начато производство по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своей пятилетней дочери, которая выпала с балкона пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, трагический инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня в доме на улице Бориса Богаткова. Мать оставила ребёнка без присмотра, уйдя из квартиры. В её отсутствие девочка забралась на скамейку на балконе, с которого было открыто окно, не удержала равновесие и упала. В результате падения ребёнок получил смертельные травмы и скончался на месте.

Предварительное слушание по делу назначено на 28 августа. Информация об этом поступила от пресс-службы судебного ведомства области.

