сегодня
23 августа, 13:37
пробки
3/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня
23 августа, 13:37
пробки
3/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 08:55
общество

20 новосибирцев получили почетное звание за донорство

Фото: Сиб.фм

Для получения такого звания необходимо совершить 40 донаций крови или 60 донаций плазмы.

Звание «Почетный донор России» получили 20 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, вручая награды, выразил донорам глубокую благодарность. Он подчеркнул, что доноры отчасти отдают себя ради спасения десятков, сотен и тысяч жизней, за что им признательны как медицинские работники, так и те, кому была оказана помощь.

Отметим, что для получения такого звания необходимо совершить 40 донаций крови или 60 донаций плазмы.

Ранее Сиб.фм писал, что 80 новосибирцев вступили в регистр доноров костного мозга во время всероссийской акции.

#Новосибирская область #донорство #звание
0
Элина Тихая
Журналист

