20 новосибирцев получили почетное звание за донорство

Звание «Почетный донор России» получили 20 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, вручая награды, выразил донорам глубокую благодарность. Он подчеркнул, что доноры отчасти отдают себя ради спасения десятков, сотен и тысяч жизней, за что им признательны как медицинские работники, так и те, кому была оказана помощь.

Отметим, что для получения такого звания необходимо совершить 40 донаций крови или 60 донаций плазмы.

