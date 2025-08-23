Девочку из скандального лагеря под Новосибирском – официально признали потерпевшей

12-летняя школьница едва не погибла в детском лагере «Завьяловский», почти сутки добиваясь помощи медиков при острой боли в животе. Следком Новосибирской области ведет проверку.

Родственники пострадавшей 12-летней школьницы поделились с Сиб.фм фотографией постановления, в котором говорится, что девочка официально признана пострадавшей. В документе подробно излагаются обстоятельства. Итак, известно, что 13 августа в 9:00 утра школьница обратилась к сотрудникам ООО «Завьяловский дом отдыха» за медицинской помощью, жаловалась на острые боли в животе. Медики же не предприняли необходимые меры, оставив несчастную в опасном для жизни состоянии. В ночь с 13 на 14 августа, а именно в 3:00 ночи, девочка снова обратилась за медицинской помощью, она жаловалась на острую боль в животе, а также на тошноту и рвоту.

Только 14 августа ей была оказана помощь, и не местными врачами, а медиками совершенно другой больницы, в которую пострадавшую госпитализировала мама. В лечебном учреждении девочки поставили диагноз «гангренозный аппендицит».

«Таким образом, в действиях не установленных лиц из числа сотрудников ООО «Завьяловский дом отдыха» усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ – заведомое оставление без помощи лица находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии...», – говорится в постановлении о признании девочки потерпевшей (документ есть в распоряжении Сиб.фм).