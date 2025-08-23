82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:51
сегодня 17:30
общество

«Два года с даты смерти»: В Новосибирске почтили память лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – фоторепортаж

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Сегодня, 23 августа, прошло ровно два года с даты гибели военных – Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других участников их команды. Сибиряки собрались на Гусинобродском кладбище, чтобы возложить цветы в память об ушедших.

23 августа 2025 года на Гусинобродском кладбище Новосибирска прошла памятная церемония в честь Евгения Пригожина, командира ЧВК "Вагнер", трагически погибшего в авиационной катастрофе. Почтить его память собралось около двух с половиной десятков товарищей и экс-коллег. После богослужения, проведенного духовным лицом, присутствующие возложили цветочные композиции к мемориальному комплексу.

Стоит напомнить, что погребение Пригожина состоялось 29 августа 2023 года в Санкт-Петербурге, на Пороховском кладбище, в приватной обстановке.

В ноябре 2024 года на Гусинобродском кладбище был установлен мемориал, посвященный павшим бойцам ЧВК "Вагнер", а также памятник Пригожину и Уткину с выгравированной надписью "Первому. Девятому" и их идентификационными номерами: М-3308 и М-0209.

Сиб.фм собрал наиболее яркие кадры с возложения цветов воинам на Гусинобродском кладбище в своем фоторепортаже.

