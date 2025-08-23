82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:51
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:51
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 17:00
общество

Град обрушился на Новосибирск – МЧС предупреждает: «Будьте осторожны!»

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы отмечают, что в разных районах города идет не только дождь, но и град. Сибирякам также приходят сообщения от МЧС, где говорится о том, что ветер усиливается, а также будут ливни и "ледяной дождь".

Некоторые горожане делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых видны крупные градины, бьющие по окнам и машинам. Поступают сообщения о повреждении автомобилей и растительности. В связи с непогодой возможно затруднение движения на дорогах, поэтому водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Читатель Сиб.фм поделилась кадром с улицы Островского в Дзержинском районе. На фото попала детская площадка и козырек окна. На окне сразу несколько небольших градинок.

«Хорошо хоть не с перепелиное яйцо», – отмечает читательница.

Фото Град обрушился на Новосибирск – МЧС предупреждает: «Будьте осторожны!» 2

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.