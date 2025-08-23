Как новосибирцы спасаются от осенней хандры: советы психологов и личные лайфхаки

Важно поддерживать режим дня — ложиться и вставать в одно время, чтобы избежать сбитых ритмов.

В Новосибирске осень приходит рано — уже в августе небо затягивает плотной пеленой, и такое состояние может длиться до глубокой осени. В это время люди часто сталкиваются с раздражительностью и апатией. Психологи объясняют это объективными причинами: сокращение светового дня снижает выработку серотонина и витамина D, что напрямую влияет на наше настроение и энергетику. Поэтому особенно важно в этот период заботиться о своем состоянии, пишет Atas.info.

Новосибирцы нашли свои рецепты осеннего настроения: одни отправляются на прогулки в парк, чтобы собрать букет из ярких листьев и сделать атмосферные фотографии, другие создают уют дома с помощью теплого света ламп и «умных» будильников, имитирующих рассвет.

Кроме того, важно поддерживать режим дня — ложиться и вставать в одно время, чтобы избежать сбитых ритмов. Расслабляющие ритуалы, будь то спа-вечер или чтение книги с чашкой ароматного чая, также помогают мягче пережить переходный сезон.

Не стоит забывать и о питании: хотя осень так и тянет на сытную и согревающую еду, лучше сохранять баланс — добавлять больше овощей, пить достаточно воды и включать в рацион продукты с триптофаном, например бананы или индейку. Это естественным образом поддержит уровень серотонина.

Психологи советуютсоздавать себе поводы для радости — будь то прогулка по новому маршруту, красивые осенние сапоги или традиция фотографировать закаты. Такие мелочи помогают сохранять контакт с жизнью и замечать красоту даже в дождливые дни.

