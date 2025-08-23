Новосибирский зоопарк отметит 78-летие пижамной вечеринкой

С 11:00 до 22:00 посетителей ждет насыщенная программа для всех возрастов.

Новосибирский зоопарк приглашает местных жителей и гостей города на масштабное празднование 78-го дня рождения, которое состоится 24 августа. С 11:00 до 22:00 посетителей ждет насыщенная программа для всех возрастов.

Торжества откроются выступлениями вокальных и танцевальных коллективов на главной сцене. При благоприятных погодных условиях в зоне аттракционов пройдут две захватывающие пенные вечеринки, а в 16:45 начнется необычная пижамная дискотека с диджеем.

Вечерняя программа включит уникальные развлечения: гигантский подушкабол, выступление иллюзиониста и розыгрыш ценных призов среди всех гостей праздника. Завершит мероприятие концерт кавер-группы «Станция Мир» и зрелищный парад техники.

В течение всего дня на территории будут работать тематические фотозоны, творческие мастер-классы и познавательные викторины. Особый акцент сделан на пенных развлечениях и пижамной дискотеке, которые станут ключевыми событиями праздничной программы.

