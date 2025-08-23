82.76% -1.2
сегодня 11:25
общество

Новосибирцам рассказали, как сэкономить на сборах ребенка в школу

Фото: unsplash.com

Один из самых эффективных способов сэкономить — покупка школьной формы через ресейл.

Эксперты Авито подготовили для новосибирских родителей практические рекомендации, которые помогут собрать детей в школу быстро, удобно и с существенной экономией бюджета.

Один из самых эффективных способов сэкономить — покупка школьной формы через ресейл. Поскольку дети быстро растут, одежду приходится обновлять регулярно, а приобретение б/у вещей позволяет сократить расходы на 40–44%.

Чтобы упростить сбор канцелярских принадлежностей, специалисты советуют обратить внимание на готовые комплекты, которые включают рюкзак, пенал и другие необходимые мелочи. Это избавляет от утомительных поисков каждого предмета по отдельности.

Для хранения сменной обуви идеально подойдет специальный мешок — он защитит рюкзак и учебники от загрязнений. Яркий дизайн или индивидуальные нашивки помогут ребенку легко опознать свою вещь.

Организовать расписание дня поможет магнитная доска — она наглядно покажет план занятий и задач. А для концентрации во время выполнения домашних заданий полезно использовать таймер: 20 минут работы, затем короткий перерыв. Этот метод развивает самодисциплину и предотвращает переутомление.

Ранее стало известно, какие изменения в учебном процессе ждут школьников в НСО.

Элина Тихая
Журналист

