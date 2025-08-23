Новосибирцы смогут увидеть лунное затмение в ночь на 8 сентября

Полное затмение Луны начнётся в 22:28 и завершится в 3:55 по-местному времен.

Информация об этом событии появилась на официальном веб-ресурсе Московского планетария.

Частичное затмение начнется в 23:27 и завершится в 2:56, а полное затмение будет наблюдаться с 0:31 до 1:52. Наибольшая фаза придется на 1:12, в это время Луна может приобрести насыщенный багровый оттенок. Интенсивность окраски лунного диска будет определяться количеством пылевых частиц в атмосфере Земли.

Также, 7 сентября корпорация «Роскосмос» организует уникальный авиаперелет для наблюдения за данным астрономическим явлением. Этот рейс предоставит возможность увидеть не только затмение, но и полюбоваться северным сиянием. Подобные мероприятия, сочетающие в себе научный интерес и захватывающие природные явления, всегда вызывают повышенный интерес у любителей астрономии и тех, кто стремится к новым впечатлениям.