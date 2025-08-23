Опубликованы кадры главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Новосибирске спустя два года после гибели

23 августа 2023 года в авиакатастрофе в Тверской области погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ровно за три месяца до этого он посетил Новосибирск, где провел встречу с журналистами. Это выступление стало одним из его последних публичных мероприятий.

Встреча прошла в мае позапрошлого года в помещении организации «Силовое единство Сибири», объединяющей ветеранов силовых структур. Она располагается в подвале девятиэтажного дома у площади Лунинцев. Информация о визите Пригожина и месте проведения пресс-конференции стала известна в самый последний момент.

В своем выступлении, которое длилось около трех часов, Пригожин затронул ряд ключевых тем. Он заявил о необходимости мобилизации, отметив, что для нужд специальной военной операции требуется собрать «миллион, лучше два» мобилизованных. При этом он подчеркнул, что они должны быть хорошо подготовлены и морально созревшими, а не идти «просто "мясом"».

Одной из целей визита в Новосибирск стала презентация информационного проекта «Второй фронт». Пригожин назвал информационную борьбу вторым фронтом и призвал говорить с людьми честно, без накручивания ситуации, но выдавая «правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться».

Он высказал мнение, что стране следует перейти на военное положение, отложив масштабные гражданские проекты вроде строительства мостов и театров, и сконцентрировать все ресурсы на обороне. По его словам, провал СВО может отбросить Россию к состоянию начала 1990-х годов, а быстрой победы ждать не стоит, так как «противник понял наши слабые места».

Также Пригожин прокомментировал громкое уголовное дело о насильнике двух девочек из Новосибирска, заявив, что такого преступника «надо честно, по-человечески, пристрелить, как собаку». Он добавил, что если бы этот человек каким-то образом попал в ЧВК «Вагнер», то его ждало бы суровое наказание.

После окончания официальной части к Пригожину выстроилась очередь из желающих сфотографироваться, и он никому не отказал.

Спустя менее месяца после этого визита произошел инцидент с ЧВК «Вагнер», а еще через два месяца Евгений Пригожин погиб в результате крушения частного самолета по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

