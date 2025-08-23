82.76% -1.2
сегодня 19:30
общество

Правый берег Новосибирска ушел под воду после дождя и града

Фото: АСТ-54

Затопленными оказались улицы: Ипподромская, Писарева, Дачная, Кропоткина и другие.

Правый берег Новосибирска превратился в «Венецию» после обильного дождя и града. Затопленными оказались улицы: Ипподромская, Писарева, Дачная, Кропоткина, Адриена Лежена, Мичурина, Лермонтова, Красный проспект, Бердское шоссе, Кошурникова, Нарымская и многие другие. Фото и видео появились в паблике «АСТ-54», сибиряки, оказавшиеся вне дома, возмущены тем, что приходится перепрыгивать через лужи. Машины автомобилистов и вовсе тонут в лужах.

Фото Правый берег Новосибирска ушел под воду после дождя и града 2

Некоторые горожане пытаются спастись на импровизированных плотах из подручных материалов, а общественный транспорт с трудом пробирается сквозь водные преграды, оставляя за собой волны, которые еще больше усугубляют ситуацию. В социальных сетях уже появились шутки о том, что Новосибирск готовится к открытию нового сезона навигации, но реальность для многих оказалась куда менее веселой – вместо прогулок на гондолах люди вынуждены искать обходные пути и пережидать стихию, рискуя испортить обувь и настроение.

Дарья Лапина
Журналист

