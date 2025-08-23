Самый низкий рост цен за год зафиксировали в Новосибирской области

Инфляция в июле составила лишь 0,1%.

В июле Новосибирская область продемонстрировала самый низкий месячный прирост потребительских цен за последние 12 месяцев. Согласно данным Сибирского ГУ Банка России, инфляция составила лишь 0,1% по сравнению с июнем.

Динамика цен в регионе складывалась разнонаправленно. Продовольственные товары в среднем подешевели на 1,14%, при этом наиболее значительное снижение отмечалось на яйца (–9,78%), в то время как чай, кофе и какао, напротив, подорожали на 1,8%.

В непродовольственном сегменте цены остались практически без изменений (–0,01%). В этой категории выделились инструменты и оборудование, подешевевшие на 2,18%, а также средства связи, которые подорожали на 4,12%.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в сфере услуг, где цены увеличились на 2,2%. Существенное подорожание затронуло жилищно-коммунальные услуги (+7,29%). В то же время стоимость проезда в пассажирском транспорте снизилась на 4,97%. Отдельного внимания заслуживает рекордный рост цен на бензин.

Годовая инфляция в регионе замедлилась с 11% в июне до 9,7% в июле, однако продолжает превышать общероссийский показатель в 8,8%.

