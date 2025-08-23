82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 13:38
пробки
3/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 13:38
пробки
3/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 10:25
общество

Спасатели напомнили новосибирцам о правилах пожарной безопасности в быту

Фото: Сиб.фм

Крайне опасно оставлять без присмотра топящиеся печи и сушить вещи на отопительных приборах.

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области обратились к жителям с важными рекомендациями по безопасному использованию отопительных приборов.

Как отмечают в ведомстве, при эксплуатации печного отопления необходимо дождать полного прогорания углей перед закрытием заслонки, завершать топку не менее чем за три часа до сна и помнить об отсутствии цвета и запаха у угарного газа, что делает его особенно опасным во время сна.

Для электрообогревателей допустимо использование только сертифицированных приборов, запрещается перегружать сеть, оставлять устройства без присмотра и размещать их на горючих поверхностях.

Крайне опасно оставлять без присмотра топящиеся печи и сушить вещи на отопительных приборах. В случае возникновения пожара необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм писал, что спасатели МЧС провели крупные учения по тушению пожара на речном судне в Новосибирске.

#безопасность #Новосибирская область #пожар #ГУ МЧС
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.