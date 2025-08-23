Спасатели напомнили новосибирцам о правилах пожарной безопасности в быту

Крайне опасно оставлять без присмотра топящиеся печи и сушить вещи на отопительных приборах.

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области обратились к жителям с важными рекомендациями по безопасному использованию отопительных приборов.

Как отмечают в ведомстве, при эксплуатации печного отопления необходимо дождать полного прогорания углей перед закрытием заслонки, завершать топку не менее чем за три часа до сна и помнить об отсутствии цвета и запаха у угарного газа, что делает его особенно опасным во время сна.

Для электрообогревателей допустимо использование только сертифицированных приборов, запрещается перегружать сеть, оставлять устройства без присмотра и размещать их на горючих поверхностях.

Крайне опасно оставлять без присмотра топящиеся печи и сушить вещи на отопительных приборах. В случае возникновения пожара необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.

