Стало известно о том, какую погоду новосибирцам ожидать 1 сентября

1 сентября 2025 года в Новосибирске ожидается дождливая и прохладная погода.

По данным Гисметео, днем температура воздуха не превысит +18 °C, усилится юго-западный ветер (3–9 м/с), а осадки продолжатся в течение дня. Ночью столбики термометров опустятся до +11 °C.

Прогноз World-Weather менее оптимистичен: синоптики прогнозируют +16 °C, западный ветер и моросящий дождь. Ожидается, что пасмурная погода сохранится всю неделю.

Для сравнения: в прошлом году 1 сентября также было дождливым и холодным.

Ранее Сиб.фм писал о ухудшении погодных условий в Новосибирской области в ближайшие дни.