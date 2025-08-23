82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:52
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 20:30
общество

Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки на Троллейной в Новосибирске

Фото: pixabay.com

Местные жители обеспокоены случившимся, на месте работает полиция.

Как сообщают местные жители, неподалеку от тела нашли пластиковую ручку от окна. Сейчас ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства случившейся трагедии. Об этом пишут в АСТ-54.

В социальных сетях пользователи выражают тревогу в связи с участившимися подобными происшествиями. Они активно обсуждают возможные факторы, приведшие к трагедии, и настаивают на проведении тщательного расследования, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Особое внимание уделяется мерам безопасности и профилактике подобных инцидентов.

0
Дарья Лапина
Журналист

