Транспорт тонет после дождя на Красном проспекте в Новосибирске

Проехать по главной улице города могут лишь автобусы и отдельные крупные кроссоверы с внедорожниками. Воды, что называется, «по колено».

Водители легковушек отчаянно пытаются преодолеть водную преграду, но тщетно. Машины глохнут, и их приходится толкать к обочине. Некоторые, не желая рисковать, разворачиваются и ищут объездные пути, создавая пробки на прилегающих улицах. Кадры появились в паблике АСТ-54.

Пешеходы, в свою очередь, пытаются перебраться через проспект по колено в грязной воде. «Ливневки не справляются с таким объемом осадков!», — возмущаются сибиряки.

Картину дополняют затопленные тротуары и брызги из-под колес проезжающих автобусов, окатывающие прохожих с головы до ног.

В социальных сетях новосибирцы делятся фотографиями и видео с места событий, сопровождая их саркастичными комментариями о "новосибирской Венеции" и "плавающем транспорте".