сегодня
23 августа, 21:53
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня
23 августа, 21:53
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 18:00
общество

Транспорт тонет после дождя на Красном проспекте в Новосибирске

Фото: АСТ-54

Проехать по главной улице города могут лишь автобусы и отдельные крупные кроссоверы с внедорожниками. Воды, что называется, «по колено».

Водители легковушек отчаянно пытаются преодолеть водную преграду, но тщетно. Машины глохнут, и их приходится толкать к обочине. Некоторые, не желая рисковать, разворачиваются и ищут объездные пути, создавая пробки на прилегающих улицах. Кадры появились в паблике АСТ-54.

Фото Транспорт тонет после дождя на Красном проспекте в Новосибирске 2

Пешеходы, в свою очередь, пытаются перебраться через проспект по колено в грязной воде. «Ливневки не справляются с таким объемом осадков!», — возмущаются сибиряки.

Картину дополняют затопленные тротуары и брызги из-под колес проезжающих автобусов, окатывающие прохожих с головы до ног.

В социальных сетях новосибирцы делятся фотографиями и видео с места событий, сопровождая их саркастичными комментариями о "новосибирской Венеции" и "плавающем транспорте".

0
Дарья Лапина
Журналист

