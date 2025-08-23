В Новосибирске начался суд из-за нелегального женского платка

Предпринимателя обвиняют в продаже контрафактной продукции с защищенным авторским правом рисунком.

В новосибирском арбитражном суде началось рассмотрение иска, касающегося неправомерного использования авторского изображения, которое является элементом дизайна знаменитых павловопосадских платков. Истцом выступила компания "Павловопосадская платочная мануфактура", а ответчиком — новосибирский бизнесмен Махмад Ш., занимающийся торговлей одеждой, фруктами и мясом. Журналисты Infopro54 подробно изучили это дело.

Согласно заявлению производителя известных платков, предприниматель занимался реализацией контрафактной продукции, нелегально используя охраняемый авторским правом рисунок под названием "Тайна сердца". Первоначально компания требовала от бизнесмена выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей, но впоследствии сумма была скорректирована. На данный момент "Павловопосадская платочная мануфактура" добивается выплаты компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность в размере 25 тысяч рублей, а также возмещения судебных и других издержек на общую сумму 8 851 рубль, включающую госпошлину, стоимость приобретения образца товара для экспертизы, затраты на подтверждение факта нарушения, почтовые расходы и оплату выписки из ЕГРИП. Предметом спора является платок, который представлен в материалах дела в качестве доказательства.

Павлопосадские платки, производимые в городе Павловский Посад Московской области, являются одним из самых узнаваемых символов русского народного промысла. Их история насчитывает более двух столетий. Традиционные узоры платков – это сложные, многоцветные композиции, часто включающие изображения цветов и фруктов. Эскизы для платков разрабатываются художниками мануфактуры и охраняются законом как объекты интеллектуальной собственности. Уникальность павлопосадских платков заключается не только в их дизайне, но и в традиционной технике нанесения рисунка на шерстяную или шелковую ткань.

По данным Арбитражного суда Новосибирской области, в текущем году удовлетворяется 75% исков о защите авторских прав.