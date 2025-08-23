82.76% -1.2
сегодня 08:13
общество

В Новосибирске трамваи № 10 и 15 вернутся на маршрут с 25 августа

Фото: Сиб.фм

Ограничения в движении были ранее введены из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Мира.

С 25 августа трамваи № 10 и 15 снова пойдут по своим обычным маршрутам через улицы Мира и Оловозаводскую. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Временный троллейбус № 15к, который курсировал от метро «Площадь Маркса» до Северо-Чемского ж/м, с этой даты перестанет работать.

Ограничения в движении были ранее введены из-за планового ремонта трамвайных путей на участке улицы Мира.

Ранее Сиб.фм писал, что трамвай насмерть сбил женщину в Горском микрорайоне Новосибирска.

#трамвай #Новосибирск
