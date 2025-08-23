В Новосибирске трамваи № 10 и 15 вернутся на маршрут с 25 августа

Ограничения в движении были ранее введены из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Мира.

С 25 августа трамваи № 10 и 15 снова пойдут по своим обычным маршрутам через улицы Мира и Оловозаводскую. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Временный троллейбус № 15к, который курсировал от метро «Площадь Маркса» до Северо-Чемского ж/м, с этой даты перестанет работать.

Ограничения в движении были ранее введены из-за планового ремонта трамвайных путей на участке улицы Мира.

