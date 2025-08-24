Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку скандально известного лагеря в Завьялово

Скандальная история с детским оздоровительным лагерем в селе Завьялово Новосибирской области вышла на федеральный уровень.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту вопиющих нарушений прав детей, которые отдыхали в учреждении.

Поводом для вмешательства центрального аппарата СК стала информация, появившаяся в социальных сетях. Проверка выявила целый букет грубейших нарушений: детей содержали в условиях, несовместимых с нормами безопасности и гигиены. Еду готовили с нарушением санитарных правил, качество питьевой воды вызывало серьезные вопросы, а места для отдыха не были оборудованы должным образом.

Ситуацию усугубляло полное отсутствие в лагере медицинского работника. Безопасность детей была доверена не профессиональной охране, а случайным местным жителям и даже подростку. Кроме того, выяснилось, что часть персонала работала в учреждении неофициально, без трудовых договоров.

В настоящее время деятельность скандального лагеря приостановлена. Следственное управление СК по Новосибирской области уже организовало процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Личное вмешательство главы ведомства означает, что ход расследования и его итоги будут тщательно контролироваться из Москвы. Руководитель новосибирского управления СК Евгений Долгалев обязан будет предоставить Александру Бастрыкину подробный доклад обо всех установленных фактах и принятых мерах.